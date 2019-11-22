Невероятные выгоды в Черную пятницу по кредитам от Идея Банка

Накануне самых ожидаемых для всех шопоголиков страны дней Идея Банк анонсирует несколько предложений, которые сделают покупки еще более приятными.

Так, Идея Банк предлагает воспользоваться акционным предложением по кредиту, цена которого — вдвое ниже, а размер — вдвое больше.

Эта уникальная "чернопятничная" возможность — кредит "Цільовий. Акційний".

Размер возможной суммы к выдаче увеличен в два раза — до 500 тыс. грн, а ставка снижена на 50%.

Чтобы воспользоваться данным предложением, нужно в период с 15 ноября по 31 декабря оформить онлайн-заявку на кредит наличными "Цільовий. Акційний".

Это предложение будет выгодно и поможет приятно сэкономить тем, кто планирует значительные и дорогостоящие праздничные покупки, учитывая сезон скидок к Чёрной пятнице.

Ну и "вишенка на черном торте"! В этом акционном предложении сохраняется условие по кредиту "Целевой", а именно – дополнительная скидка 10% в случае предоставления подтверждений целей (например, чеки из магазинов), на которые потрачены кредитные средства.

Встречайте праздники приятно и выгодно с дополнительными средствами от Идея Банка!

Напомним, на днях Идея Банк сообщил об итогах трех этапов акции "Идеальная 30" и о вручении акционных подарков аж 420 клиентам по случаю 30-летия работы на рынке.

Например, один счастливчик из города Днепр выиграл во всех трех подряд этапах акции и получил свыше 1 тыс. грн кешбека.

Почти 30 клиентов выиграли повышение ставок по депозитам вплоть до 15 тыс. грн сверху, а 36 оформивших кредит клиентов получили возможность сэкономить на уплате процентов вполне ощутимые для семейного бюджета суммы в десятки тысяч гривен.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989-го. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша). Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Банк предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами банка пользуются 300 тыс. клиентов. Команда профессионалов банка объединяет 1,2 тыс. человек. Банк – победитель ряда рейтингов в номинациях розничного кредитования и надежности.

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