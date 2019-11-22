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22 ноября • обновлено в 16:57
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Невероятные выгоды в Черную пятницу по кредитам от Идея Банка

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Накануне самых ожидаемых для всех шопоголиков страны дней Идея Банк анонсирует несколько предложений, которые сделают покупки еще более приятными.

Так, Идея Банк предлагает воспользоваться акционным предложением по кредиту, цена которого — вдвое ниже, а размер — вдвое больше.

Эта уникальная "чернопятничная" возможность — кредит "Цільовий. Акційний".

Невероятные выгоды в Черную пятницу по кредитам от Идея Банка

Размер возможной суммы к выдаче увеличен в два раза — до 500 тыс. грн, а ставка снижена на 50%.

Чтобы воспользоваться данным предложением, нужно в период с 15 ноября по 31 декабря оформить онлайн-заявку на кредит наличными "Цільовий. Акційний".

Это предложение будет выгодно и поможет приятно сэкономить тем, кто планирует значительные и дорогостоящие праздничные покупки, учитывая сезон скидок к Чёрной пятнице.

Ну и "вишенка на черном торте"! В этом акционном предложении сохраняется условие по кредиту "Целевой", а именно – дополнительная скидка 10% в случае предоставления подтверждений целей (например, чеки из магазинов), на которые потрачены кредитные средства.

Встречайте праздники приятно и выгодно с дополнительными средствами от Идея Банка!

Напомним, на днях Идея Банк сообщил об итогах трех этапов акции "Идеальная 30" и о вручении акционных подарков аж 420 клиентам по случаю 30-летия работы на рынке.

Например, один счастливчик из города Днепр выиграл во всех трех подряд этапах акции и получил свыше 1 тыс. грн кешбека.

Почти 30 клиентов выиграли повышение ставок по депозитам вплоть до 15 тыс. грн сверху, а 36 оформивших кредит клиентов получили возможность сэкономить на уплате процентов вполне ощутимые для семейного бюджета суммы в десятки тысяч гривен.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989-го. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша). Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Банк предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами банка пользуются 300 тыс. клиентов. Команда профессионалов банка объединяет 1,2 тыс. человек. Банк победитель ряда рейтингов в номинациях розничного кредитования и надежности.

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