"Обещания не выполнили": у Зеленского раскритиковали "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз" не выполнил план по росту объемов добычи газа. Несмотря на небольшой прирост, это остается главной проблемой компании.

Об этом сказал представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус в интервью РБК, когда ему задали вопрос об эффективности предприятий-монополистов.

"У них есть хорошие стороны — есть минимизация коррупции на предприятии, они пытаются делать деятельность более прозрачной, у них есть хороший кейс по арбитражу, но есть проблема с добычей газа. Учитывая те обещания, которые были даны, те денежные поступления и инвестиции, все - и общество, и правительство - ожидали, что будет наращивание добычи газа, причем значительными темпами. А этого не произошло и это минус", - сказал Герус.

По его словам, добыча газа в Украине может быть более эффективной, если к ней привлекать частных инвесторов или идти по пути партнерства "Укргаздобычи" с частными компаниями. Как пример он назвал недавнее сотрудничество с канадской компанией Vermilion.

"На последний конкурс по соглашению о распределении продукции с "Укргаздобычей" пришла канадская компания Vermilion. Думаю, это хороший кейс, многомиллионные иностранные инвестиции зайдут в Украину", - сказал представитель президента в Кабмине.

"Нафтогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАК "Нафтогаз" подготовили документ о текущей ситуации с корпоративной реорганизацией компании, который засвидетельствовал серьезный конфликт между исполнительным директором Юрием Витренко и главой правления Андреем Коболевым.

Между тем в судебных спорах с российским монополистом "Газпромом" по транзиту газа НАК "Нафтогаз-України" уже добился 56,7 млрд долларов компенсации.

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