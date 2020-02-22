Россия финансирует боевиков "ДНР" и "ЛНР" через банки "Южной Осетии" – марионеточной "республики" на территории Грузии. При этом деньги на местах нещадно разворовывают.

Также при помощи этих банков финансируют частные военные компании, которые работают в интересах РФ. Об этом на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов.

"Самое печальное то, что население далеко не на первом месте и даже не на втором, а на третьем. На первом месте находятся глава и министерства, второе место занимают силовые структуры в приоритете "МГБ", потом идут остальные силовые структуры. Замыкает это список население, им дают, то что осталось. Такой приоритет, скорее всего, расставил глава "ДНР", ну не позволяет ему совесть обидеть себя и своих соратников", – написал Баринов.

По его словам, всю суму делят по приоритету - кто первый тому и больше. Есть одно но: всю суму делят не по количеству людей, а на так называемую "группировку". По факту сума примерно одинаковая, но количество людей, на которых эта сума делиться, сильно отличается.

"Как нам известно уголь для отопления школ и больниц получают бесплатно. По идеи за эти деньги государство должно покупать уголь у шахт, но стаж работы в "МММ" даром не прошёл. Появилась идея, что так как об этих деньгах никто не знает, то их можно использовать с большей пользой… Вот только эту "пользу" чувствуют некоторые личности и их семьи", – объяснил блогер.

Следовательно, шахтеры на оккупированной части Украины добывают "социальный уголь", за который не получают ни гроша. Шахтоуправления не в состоянии прокормить за свой счёт так называемые "социальные шахты" и ожидают хоть какие-то поступления чтобы выплатить зарплаты. Власть не даёт никаких денег, из-за этого задолженности шахтёрам растут не по дням, а по месяцам.

"Когда ситуация с задолженностями уже выходит из-под контроля, шахты начинают закрывать. Не поверите, но и тут работник финансовой пираМММиды не теряется, он находит как и здесь подзаработать. Как только шахту закрывают, начинается аукцион, продают всё – от остатков угля до буровых установок. Если это не так, то объясните пожалуйста за какие деньги депутаты и начальство "МГБ" закупило новенькие Hyundai Genesis?", – подытожил Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" занимаются военизированной пропагандой детей с целью их подготовки для вступления в свои ряды.

Украинские правоохранители разоблачили масштабную контрабандную схему поставки сигарет с оккупированных территорий Донбасса, в которой были задействованы бойцы ВСУ.

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