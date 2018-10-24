Цены на нефть внезапно упали: в Украине изменится стоимость бензина

Резкое падение цен на нефть, после заявлений Саудовской Аравии о повышении нефтедобычи, скажется на ценах на нефтепродукты в Украине только в феврале 2019 года.

В комментарии OBOZREVATEL экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Касьянчук объяснил, что не надо спешить радоваться внезапному снижению цен на нефть.

"Был момент, когда она обвалилась, на 24 октября бренд составлял $76,7 за баррель, но это декабрьские фьючерсы. Перед этим нефть подешевела на 4,5%. Большинство международных экспертов все же опасаются, что те санкции, которые должны быть введены США против Ирана 4 ноября, могут сыграть на повышение нефти в $85 за баррель. Поэтому я бы не делал таких поспешных выводов", - сказал он.

Пока санкции не введены и биржевые маклеры ведут себя прилично, говорит Касьянчук, однако никто не гарантирует, что это счастье будет долгим.

Снижение цен на нефть на мировом рынке также скажется и на снижении цены на нефтепродукты, в частности бензин. Однако, по словам эксперта, это произойдет не скоро.

"Цены на нефть дают лишь какой-то дифференциал или ориентир, куда мы движемся в ближайшем будущем. Реакция рынка на снижение цен на нефть продолжается до 40 дней. Вот сегодня показали декабрьские фьючерсы, его стоимость скажется на нефтепродуктах в начале февраля. А до этого надо дожить", - отметил Касьянчук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 12 октября, нефть подорожала на азиатском рынке, однако по итогам недели нефть обоих эталонных марок, вероятно, зафиксирует самое существенное падение с мая. Цена пошла вверх после масштабной распродажи.