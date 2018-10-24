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/Рынки и компании

Цены на нефть внезапно упали: в Украине изменится стоимость бензина

10.2тЧитать материал на украинском

Резкое падение цен на нефть, после заявлений Саудовской Аравии о повышении нефтедобычи, скажется на ценах на нефтепродукты в Украине только в феврале 2019 года.

В комментарии OBOZREVATEL экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Касьянчук объяснил, что не надо спешить радоваться внезапному снижению цен на нефть.

"Был момент, когда она обвалилась, на 24 октября бренд составлял $76,7 за баррель, но это декабрьские фьючерсы. Перед этим нефть подешевела на 4,5%. Большинство международных экспертов все же опасаются, что те санкции, которые должны быть введены США против Ирана 4 ноября, могут сыграть на повышение нефти в $85 за баррель. Поэтому я бы не делал таких поспешных выводов", - сказал он.

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Пока санкции не введены и биржевые маклеры ведут себя прилично, говорит Касьянчук, однако никто не гарантирует, что это счастье будет долгим.

Снижение цен на нефть на мировом рынке также скажется и на снижении цены на нефтепродукты, в частности бензин. Однако, по словам эксперта, это произойдет не скоро.

"Цены на нефть дают лишь какой-то дифференциал или ориентир, куда мы движемся в ближайшем будущем. Реакция рынка на снижение цен на нефть продолжается до 40 дней. Вот сегодня показали декабрьские фьючерсы, его стоимость скажется на нефтепродуктах в начале февраля. А до этого надо дожить", - отметил Касьянчук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 12 октября, нефть подорожала на азиатском рынке, однако по итогам недели нефть обоих эталонных марок, вероятно, зафиксирует самое существенное падение с мая. Цена пошла вверх после масштабной распродажи.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Забавно слушать от людей, только вчера снявших с голов кастрюли и дуршлаги, прогнозы по поводу нефтяных фьючерсов и биржевой волатильности)))))
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ожидать снижения цені на нефть не нужно. США сегодня так же єкспортер нефти на мировой рынок. Поэтому санкции это один из методов продавать свою нефть дороже. Кроме того в США выращивается больше 350 млн т кукурузы (в Украине 25 млн т) и 70% ее идет на биоэтанол, добавку к бензину. Снижение цен на нефть влечет за собой снижение цен на биоэтанол, а значит и закупочных цен на кукурузу. На рынок эта кукуруза не идет потому, что она вся ГМОшная. Фермеры США имеют на ней убытки уже 3 года, а это избиратели Трампа потому, что в этих регионах очень сильны позиции республиканцев. Снизить цену на бензин можно только снижением налогов и акциза. Механизм простой. В бюджете на 2018 год заложено в доходной части определенная сумма поступлений от налогов на бензин. Если бы правительство держала фиксированную сумму налогов, то при росте цены на нефть мы бы не имели бы такого мультипликационного роста на бензин в целом.
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