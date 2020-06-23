Вчера я более часа провел в диалоге с экспертами, чтобы разобраться в истории с портовыми сборами. Давайте по пунктам. Украина остаётся мировым лидером по самым высоким в мире портовым сборам и тарифам. Из-за этого наши порты банально не конкурентны. Уменьшается грузопоток, который идёт через них. И это приводит к двум проблемам. Первая - из-за высоких сборов корабли идут в другие порты и происходит переток этого грузопотока в порты России, Польши и Румынии. А дальше уже подключается железная дорога. И отсюда выходит вторая проблема - уменьшение поступлений в бюджет. Как решить эту проблему? Уменьшить портовые сборы и тарифы. Тут все логично.

Когда на рынке все продают черешню по 100 гривен, а вы по 160, то вы будете продавать мало до тех пор, пока не опустите цену. И даже если у вас самая красивая черешня на рынке, то это не поможет. Конкуренция - это борьба за достижение наивысших выгод. А в бизнесе это базовое правило. Поэтому черешня должна быть не только красивая и вкусная, но и по адекватной цене. Иначе все будут продавать ящиками, а вы пригорышнями.

А теперь представьте, что профильный министр решил в рамках транспортной стратегии Украины начать поэтапное снижение портовых сборов. Сначала на 20%. И это решение поддержал Кабмин, после чего Украина получила рост объёма грузопотока. Как отблагодарила этого министра Украина? НАБУ начало против него дело. Именно за снижение портовых сборов и за то, что Украина стала более конкурентоспособна, хотя наши сборы все ещё одни из самых высоких в мире!

В итоге получается абсолютно идиотская ситуация. Все бизнес-ассоциации и эксперты говорят о проблеме высоких и сложных налогов в Украине, о том, что у нас все зарегулированно и это вредит экономике. Политики идут на выборы обещая снизить налоги и провести системную дерегуляцию. Но как только они это начинают делать, то НАБУ начинает им это предъявлять, как преступления. Это бред и какое-то неправильное НАБУ. Но именно в этом обвинили Владимира Омеляна. Возникает вопрос, а кто из политиков или министров после подобного захочет уменьшать налоги и заниматься дерегуляцией? В общем, более надуманного дела и представить сложно.

А я пообщавшись с экспертами узнал для себя очень много нового и понял, что этой темой надо бы заняться. Потому что эти самые пресловутые портовые сборы таят в себе много интересного. И оказывается есть немало заинтересованных лиц, чтоб они оставались высокими, а Украина не конкурентоспособной. Так что попробую в этой проблеме разобраться.

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