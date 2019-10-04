"Неправильно поняли": Гетманцев объяснил, что будет с ограничениями для ФЛП

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что его скандальное заявление об идее запретить ФЛП оказывать услуги, было неправильно понято.

"Физические лица будут иметь право, как и раньше, оказывать услуги через ФЛП. Этого права никто не забирает!", – написал Гетманцев в Facebook.

По его словам, в интервью, которое он дал накануне, речь шла о том, как увеличить лимит для третьей группы плательщиков.

"Это хорошая идея. Однако существует проблема – сейчас третья группа ФЛП используется большим бизнесом для ухода от НДФЛ и ЕСВ. Поэтому, уместно рассматривать вариант повышения лимита с одновременным рассмотрением предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу в дальнейшем избегать уплаты налогов", – сказал Гетманцев.

Ответа на вопрос, какие именно предохранители будут защищать от неуплаты налогов, по его словам, сейчас нет. Гетманцев предложил бизнесу обсудить это вместе.

"И еще раз подчеркиваю – изменения в системе налогообложения не могут быть за счет запрета работы ФЛП, предоставляющих услуги на едином налоге", – сказал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября стало известно, что в налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

В Украине партия "Слуга народа" разработала и приняла законопроект, который вводит новые правила для ФЛП. В частности он обяжет физлиц-предпринимателей (ФЛП) вести учет, использовать регистрации расчетных операций (РРО) или специальные приложения на смартфоне. Это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли они право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.

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