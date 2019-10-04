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4 октября • обновлено в 11:33
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"Неправильно поняли": Гетманцев объяснил, что будет с ограничениями для ФЛП

1.6т Читать материал на украинском

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что его скандальное заявление об идее запретить ФЛП оказывать услуги, было неправильно понято.

"Физические лица будут иметь право, как и раньше, оказывать услуги через ФЛП. Этого права никто не забирает!", – написал Гетманцев в Facebook.

По его словам, в интервью, которое он дал накануне, речь шла о том, как увеличить лимит для третьей группы плательщиков.

"Это хорошая идея. Однако существует проблема – сейчас третья группа ФЛП используется большим бизнесом для ухода от НДФЛ и ЕСВ. Поэтому, уместно рассматривать вариант повышения лимита с одновременным рассмотрением предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу в дальнейшем избегать уплаты налогов", – сказал Гетманцев.

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Ответа на вопрос, какие именно предохранители будут защищать от неуплаты налогов, по его словам, сейчас нет. Гетманцев предложил бизнесу обсудить это вместе.

"И еще раз подчеркиваю – изменения в системе налогообложения не могут быть за счет запрета работы ФЛП, предоставляющих услуги на едином налоге", – сказал Гетманцев.

"Неправильно поняли": Гетманцев объяснил, что будет с ограничениями для ФЛП

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября стало известно, что в налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

В Украине партия "Слуга народа" разработала и приняла законопроект, который вводит новые правила для ФЛП. В частности он обяжет физлиц-предпринимателей (ФЛП) вести учет, использовать регистрации расчетных операций (РРО) или специальные приложения на смартфоне. Это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли они право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.

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Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина
Тег
налоги
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