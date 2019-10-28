'Необходимая мера': эксперты объяснили, зачем в Украине ввели 1000 грн

Выпуск банкнот номиналом 1000 грн не связан с возможной будущей инфляцией национальной валюты. НБУ ввел новые деньги для удобства рассчетов.

Еще одна причина – коррекция прошлых периодов, когда гривна обесценивалась. Так считают украинские финансисты, говорится в материале "Нового времени". "Это скорее учет прошлой инфляции", – сказал президент инвестгруппы "Универ" Тарас Козак, объясняя шаги НБУ по выводу банкнот мелкого номинала и ввода более крупного.

Финансисты напоминают, что предыдущая самая крупная банкнота – номиналом 500 гривен – была введена еще в 2006 году. Поэтому, по словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, задача НБУ сейчас – обеспечить функционирование такого номинального ряда банкнот, который бы обеспечил удобный наличный расчёт. "Несмотря на бурный рост безналичных платежей, наличка все еще популярна, и на нее приходится большая часть расчетов в торговле. Инфляция с 2006 года – период ввода уже теперь второй крупнейшей банкноты – составила более 400%", – сказал Демкив.

По мнению директора департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антона Стадника, ввод купюры номиналом одна тысяча гривен – необходимая мера, которую нужно было ввести гораздо раньше. "Назревшая необходимость объясняется банальной причиной – за последние пять лет произошел существенный рост зарплат в номинальном размере. Поэтому решение выпустить купюру большего номинала направлено только на то, чтобы уменьшить количество банкнот. И не стоит это связывать с прогнозируемой девальвацией или какими-то другими причинами", – согласился банкир с Козаком

lb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 25 октября, Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту самого высокого номинала — 1000 гривен образца 2019 года.

Одновременно с этим в Украине из оборота вывели копейки номиналом одна, две и пять копеек.

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