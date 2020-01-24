"Немцы были в легком шоке": Омелян раскрыл детали скандала с "Укрзалізницею"

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с немецким Deutsche Bahn AG о консультировании "Укрзалізниці", даже не поставив в известность наблюдательный совет УЗ.

Об этом в эфире ObozTV рассказал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, с "Укрзалізницею" постоянно работает ряд экспертов из разных стран, в частности, из США, которые "предоставляют свои рекомендации, что надо делать".

"В прошлом году мы, чтобы ускорить реформу "Укрзалізниці", создали специальную группу со Всемирным банком, который подобрал лучших мировых экспертов. Наблюдательный совет "Укрзалізниці" был создан именно для того, чтобы реформирование "Укрзалізниці" было стратегическим и всеобъемлющим... Этих людей семеро, они в первую очередь отвечают за реформу "Укрзалізниці", – рассказал экс-министр.

По словам Омеляна, наблюдательный совет вообще ничего не знал о подписании меморандума с немецкой компанией.

"Логика принятия решений следующая – министерство консультируется с "Укрзалізницею", с правлением и наблюдательным советом, вырабатывает совместные решения и подает Кабмину. В обход наблюдательного совета – это грубое нарушение корпоративного управления", – пояснил он.

При этом бывший глава Мининфраструктуры подчеркнул, что меморандум между Deutsche Bahn и министерством носит "очень общий" характер.

"Это ни о чем, то есть документ о намерениях – это не какое-то соглашение", – заявил Омелян.

"Я думаю, что в Давосе не было ни одного информационного повода и нужны были хоть какие-то новости. Они решили подать ключевую новость – подписание меморанума между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею", – предположил он.

По словам бывшего министра, для немцев эта история стала "легким шоком".

"Мы еще раз показали, что с украинской стороны действуют исключительно профаны, которые вообще не понимают, о чем они говорят. Но я надеюсь, что мы сможем выйти на нормальный диалог, потому что это нужно обеим странам", – добавил он.

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