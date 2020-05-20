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20 мая • обновлено в 17:24
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Строительство "Северного потока-2": Германия завершила свое участие

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Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил глава компании Марио Мерен, говорится в публикации агентства "Прайм" 20 мая.

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

"Мы осуществили последний платеж, тем самым выполнив наши финансовые обязательства в отношении "Северного потока-2", – сказал Мерен в ходе телефонной конференции.

"Северный поток-2" строит компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером – российским "Газпромом". Европейские партнеры – британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall – суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств – 4,75 миллиарда евро – приходится на "Газпром".

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий концерн Uniper направил на финансирование газопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины, 700 млн евро.

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Теги
газопровод Северный поток - 2
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Экономика Рынки и компании

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