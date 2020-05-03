Немецкий друг Путина заговорил об отмене санкций против России из-за карантина

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

Это якобы продиктовано интересами самой Германии. Такое скандальное заявление политик, являющийся другом президента РФ Владимира Путина, сделал в интервью изданию Tagesspiegel. По его словам, он уже обратился по этому поводу к правительству Германии.

Шредер поддержал политику Путина DPA

"Сейчас, когда мы переживаем трудные экономические времена из-за коронавирусного кризиса, нам нужно больше сотрудничества. Вот почему бессмысленные санкции должны быть отменены", – сказал Шредер.

По его словам, санкции не могут повлиять на политику Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

В Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность.