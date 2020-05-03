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3 мая • обновлено в 22:25
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Немецкий друг Путина заговорил об отмене санкций против России из-за карантина

8.3т
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

Это якобы продиктовано интересами самой Германии. Такое скандальное заявление политик, являющийся другом президента РФ Владимира Путина, сделал в интервью изданию Tagesspiegel. По его словам, он уже обратился по этому поводу к правительству Германии.

Шредер поддержал политику Путина

Шредер поддержал политику Путина

DPA

"Сейчас, когда мы переживаем трудные экономические времена из-за коронавирусного кризиса, нам нужно больше сотрудничества. Вот почему бессмысленные санкции должны быть отменены", – сказал Шредер.

По его словам, санкции не могут повлиять на политику Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

В Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Аннексия Крыма Санкции против России
Персоны
Владимир Путин Герхард Шредер
Место
Германия
Тег
санкции
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Старая немецкая проститутка делает последний ми...ет.
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1
0
Музыра Валерий
Музыра Валерий
Что ещё можно ожидать от типа, который не столько политик, сколько финансовый партнёр Х.у .й. л.а. по газовому бизнесу в Германии и Европе, заодно и Меркелиха там же.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
вот если бы как то майдан отменить,и его здобутки,проснулся утром,а тут май 2013го,все спокойно ,тихо и хорощо,крайне огорчительный период,столько лет воткнуты у пидвостныцю..и конкца бардаку не видать,сплошные пакращення,кругом.
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