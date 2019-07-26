Скандал в ГПУ: прокурор рассказал о конфликте с Луценко из-за бракованных бронежилетов

В ГПУ случился скандал из-за бракованных бронежилетов. Их отправили на повторную экспертизу. Но прокурор, курирующий дело, говорит, что это затянет расследование.

Об этом сообщает Insider. По их данным, приказ о дополнительной экспертизе исходит от генпрокурора Юрия Луценко. На выполнение порушения он якобы дал два дня и пригрозил увольнениями.

Речь идет о партии из 11 тыс бронежилетов, которые закупили для Министерства обороны. Как оказалось, их можно легко пробить из стрелкового оружия. Прокурор Николай Середа, который в этом деле является процессуальным руководителем, утверждает, что оснований закупать бронежилеты вообще не было, так как необходимое количество было на складах.

Он подозревает, что на закупке, сумма которой составила 176,2 млн грн, нажились должностные лица Минобороны.

После того, как в феврале 2019 года тестирование показало, что бронежилеты не соответствуют требованиям, их отправили на экспертизу. Ее результатов ще нет, сообщает издание.

Но несмотря на это, по словам прокурора Середы, генпрокурор Юрий Луценко дал указание назначить экспертизу в другом учреждении. Причину этого не назвал. По мнению процессуального руководителя, это решение странное и необоснованное.

"Был выставлен ультиматум: либо вы назначаете экспертизу, или вы будете освобождены. Мною это указание было не выполнено. К сожалению, другие прокуроры приняли такое решение, и материалы завезли на экспертизу. Это влечет за собой затягивание расследования на месяцы", - сказал Середа, передает Insider.

У генпрокурора Юрия Луценко, по данным издания, эту ситуацию пока не комментируют.

Бронежилет для ВСУ 112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны по факту хищений во время закупки бронежилетов для ВСУ были изъяты оригиналы документов и электронные носители. В Минобороны заявили, что полностю парализована работа управления по материальному обеспечению ВСУ.

При этом скандальный директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что никаких претензий к якобы бракованным, по информации ГБР, бронежилетам прошлых лет выпуска нет.

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