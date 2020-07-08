Нефть во всем мире подешевела из-за США: сколько стоит баррель

Мировые цены на нефть в среду, 8 июля, продолжили снижение. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже психологической отметки в $43.

По состоянию на 9:20 по киевскому времени баррель Brent с поставкой в сентябре подешевел на 0,41% – до $42,9. Сорт WTI с поставкой в августе также подешевел на 0,41% – до $40,45. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures.

Цены на нефть 8 июля TheICE

Цены на нефть 8 июля TheICE

Стоимость сырья снизилась на фоне новостей о снижении его запасов в США, сообщил "Интерфакс". "По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов – на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля цены на нефть во всем мире пошли вниз из-за опасений, что в ряде стран снова могут ужесточить карантин.