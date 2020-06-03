Нефть установила новый ценовой рекорд: график

Мировые цены на нефть впервые за три месяца поднялись выше $40 за баррель.

В среду, 3 июня, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 1,84% – до $40,3. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали – до $38,06 за баррель (+3,39%).

Сырье дорожает в силу того, что страны ОПЕК+ вот-вот могут договориться продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщил "Интерфакс".

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.