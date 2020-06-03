Главная Новости
3 июня • обновлено в 09:54
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Нефть установила новый ценовой рекорд: график

3.2т
Читать материал на украинском

Мировые цены на нефть впервые за три месяца поднялись выше $40 за баррель.

В среду, 3 июня, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 1,84% – до $40,3. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали – до $38,06 за баррель (+3,39%).

Сырье дорожает в силу того, что страны ОПЕК+ вот-вот могут договориться продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщил "Интерфакс".

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги