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27 сентября • обновлено в 19:32
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Нефть совершила неожиданный ценовой поворот

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Мировые цены на нефть стабилизировались после падения. Оно было вызывано новостями, что США создали большие запасы сырья, а Саудовская Аравия восстанавливает взорванные нефтезаводы.

Падение цен остановило заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Стоимость ноябрьских фьючерсов (договор о покупке товара в будущем, – Ред.) на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в четверг составляет $62,36 за баррель, что на $0,03 (0,05%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $62,39 за баррель, опустившись на $0,71 (1,13%)", – говорится в публикации.

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Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) – до $56,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,8 (1,4%), до $56,49 за баррель.

Издание со ссылкой на Bloomberg сообщает, что саудовский государственный нефтяной оператор Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн баррелей в сутки и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня – 12 млн б/с – к ноябрю.

Нефть совершила неожиданный ценовой поворот

Как сообщал OBOZREVATEL, еа ремонт нефтяных заводов, подвергшихся атаке дронов в Саудовской Аравии, государственной компании Saudi Aramco потребуются месяцы, а не максимум 10 недель, как предполагалось ранее.

14 сентября в Саудовской Аравии вспыхнул крупнейший в мире нефтезавод.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектах.

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Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
ТРАМПНАШ!!! Обама цены на нефть заваливал. А Трамп, преодолевая сопротивление Госдепа США, периодически, из-под тишка, спасает Россию. Явно, в Кремле, на него есть какой-то компромат.
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