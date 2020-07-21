Нефть подорожала из-за новостей о вакцине против коронавируса

Цены на нефть во всем мире во вторник, 21 июля, выросли на фоне новостей о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,48% – до $43,49. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,41% – до $41,09. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:50 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Росту цен способствовали новости о том, что разработка вакцины от коронавируса движется в успешном направлении, сообщил "Интерфакс".

"Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в понедельник, 20 июля, снизились из-за новостей об увеличении количества случаев заболевания COVID-19.