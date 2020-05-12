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12 мая • обновлено в 12:02
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/ Рынки и компании

Нефть подорожала еще сильнее из-за общего сокращения добычи

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Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения объемов ее добычи. Во вторник, 12 мая, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле увеличилась на на 1%, до $29,95.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне подорожали на 2,11% – до $24,65. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

Цены на Brent

Цены на Brent

TheICE

Цены на WTI

Цены на WTI

TheICE

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Цены на нефть

Цены на нефть

Что теперь будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го). Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
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Iva Vit
Iva Vit
А что Украина уже не влияет на цены на нефть???
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Турчинов Каз**п
Турчинов Каз**п
Героям слава
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Экономика Рынки и компании

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