Нефть подешевела из-за урагана в США

Мировые цены на нефть в пятницу, 28 августа, продолжили колебаться на фоне урагана, бушующего в Мексиканском заливе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала ниже отметки в $43. Баррель стоит $42,98 (снижение цены составило 0,13%). Цены на сырье марке Brent с поставкой в октябре поднялись на 0,02% – до $45,1 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Несмотря на то, что по состоянию на вечер среды в Мексиканском заливе было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей, реакция трейдеров оказалась довольно спокойной, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Опыт прошлых ураганов показывает, что добычу нефти можно быстро увеличить после шторма, как и нефтепереработку, хотя возможные последствия, в том числе повреждение оборудования в результате затопления, может препятствовать восстановлению", – отмечается в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа мировые цены на нефть держались вблизи пятимесячных максимумов из-за урагана "Лаура", который бушует в Мексиканском заливе.