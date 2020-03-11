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11 марта • обновлено в 15:36
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Нефть подешевела и обвалила биткоин: появился угрожающий прогноз

2.3т
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Курс биткоина рухнул на фоне рекордного с 1991 года падения цен на нефть. За несколько дней его стоимость упала почти на $1300.

По данным портала CoinMarketCap, в среду, 11 марта, криптовалюта стоит $7824, за последние сутки она подешевела на 3%. Тогда как еще в субботу, 7 марта, до того как Россия сорвала соглашение с ОПЕК, курс доходил до $9140.

Падение курса привело к снижению капитализации (стоимости всех монет) с $166,9 млрд до $142,9. Таким образом, всего за 5 дней стоимость цифровых сбережений уменьшилась на $24 млрд.

Курс биткоина

Курс биткоина

CoinMarketCap

Вслед за биткоином стремительно дешевеют все остальные криптовалюты. Так, из топ-100 рост показывают только 12, а все остальные теряют стоимость. В десятке главных снижение составляет от 2,4% до 5,2%.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

По мнению экспертов по криптовалютам, в ближайшее время виртуальные деньги продолжат дешеветь на фоне сохраняющейся сложной ситуации на мировых рынках. "Биткоин вскоре может подешеветь до $7500, Ethereum – до $190, XRP – до $0,19, а Litecoin – до $47", – сказано в прогнозе на ForexClub.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Криптовалюты Курс валют
Тег
биткоин
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