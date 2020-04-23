Нефть начнут сжигать: России дали неутешительный прогноз по ОПЕК+

В рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти российские нефтяные компании могут начать сжигать добываемую нефть.

Сделка вступает в силу через неделю, однако российские нефтяники продолжают спорить, как выполнить ее условия, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Отметим, что соглашение по спасению нефтяного рынка требует от России с мая снизить добычу на 23%, до минимума с 2002 года.

"Лукойл", чья добыча в России составляет 1,65 млн баррелей в сутки, планирует закрыть ряд месторождений в Коми на одном из своих дочерних предприятий "Лукойл-Ухтанефтегаз". "Славнефть" (дочка "Роснефти" и "Газпром нефти") рассматривает закрытие ряд месторождений в Югре.

Кроме того, компании могут замораживать самые нерентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет – часть запасов может быть потеряна. По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири.

Более того, как отметил изданию представитель одной из нефтяных компаний, в отдельных случаях нефть "будет выгоднее добывать и сжигать" – о том, как трудно наращивать добычу, свидетельствует опыт Советского Союза.

"После его развала добыча в РФ упала почти в два раза, а восстановить её смогли только через десятилетие. Спрос снизился, это правда, но это не причина прямо сейчас вешать замки на месторождения", – отметил он.

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