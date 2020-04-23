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24 апреля • обновлено в 00:12
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Нефть начнут сжигать: России дали неутешительный прогноз по ОПЕК+

2.1т
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В рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, российские нефтяные компании могут начать сжигать добываемую нефть.

Сделка вступает в силу через неделю, однако российские нефтяники продолжают спорить, как выполнить ее условия сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Отметим, что соглашение по спасению нефтяного рынка требует от России с мая снизить добычу на 23%, до минимума с 2002 года.

"Лукойл", чья добыча в России составляет 1,65 млг баррелей в сутки, планирует закрыть ряд месторождений в Коми на одном из своих дочерних предприятий "Лукойл-Ухтанефтегаз". "Славнефть" (дочка "Роснефти" и "Газпром нефти") рассматривает закрытие ряд месторождений в Югре.

Нефть начнут сжигать: России дали неутешительный прогноз по ОПЕК+

Кроме того, компании могут замораживать самые нерентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет – часть запасов может быть потеряна. По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири.

Более того, как отметил изданию представитель одной из нефтяных компаний, в отдельных случаях нефть "будет выгоднее добывать и сжигать" – о том, как трудно наращивать добычу, свидетельствует опыт Советского союза.

"После его развала добыча в РФ упала почти в два раза, а восстановить её смогли только через десятилетие. Спрос снизился, это правда, но это не причина прямо сейчас вещать замки на месторождения", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

  • В марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

  • Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

  • Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

  • В свою очередь, крупнейшая в мире независимая компания по хранению нефти – роттердамская Royal Vopak NV – заявила, что ее мощности практически полностью заполнены нефтью.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Сегодня нефть "уралс" 20.81 дол, WTI- 16.7,
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
ну вот и кацабы "здобули"...!!!))))"вяликие"-а кастрюльки не нужны...?!))))))
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Тут такое дело... Нефть, suka, выросла сегодня в цене! Но не страшно , украинские эксперты установили, что не надолго!
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Экономика Рынки и компании

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