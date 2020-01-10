Нефьодов сообщил о "налоговом" рекорде на таможне: его обвинили в манипуляции

За 2019 год украинская таможня собрала в бюджет $14,6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Об этом заявил глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов. По его словам, это рекорд за последнее время. "Существенно больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и аннексии ($18.1 млрд)", – написал Нефьодов в Facebook.

Он уверяет, что сейчас таможня, даже в начале реформы, работает существенно эффективнее, чем в 2008 при "крепких предшественниках".

"Налоговая нагрузка на доллар импорта возросла с 24 до 27 центов, на килограмм импорта – с 20 до 21 цента. И это еще не учитывая, что действуют новые соглашения о зоне свободной торговли (ЕС, Канада, Израиль). Такая цена всем рассказам, что "просто надо грозно стучать кулаком по столу и строго всех наказывать", – написал Нефьодов.

Сборы таможни Максим Нефьодов

В комментариях под сообщением Нефьодова ему напомнили, что таможня в 2019 году провалила план по поступлениям в бюджет (но попыталась это скрыть, снизив норму на 10 млрд гривен). "Дыра в бюджете из-за курса гривни. Без этого было бы перевыполнения. Таможня в долларах собрала больше плана, на курс мы не влияем", – ответил Нефьодов.

К тому же комментаторам показалось манипуляцией указывать собранную сумму в долларах (курс которого весь 2019 год менялся), так как таможня собирает пошлины с ввозимых в Украину товаров в гривне.

Нефьодов на это ответил: "На сегодняшний курс никто ничего не умножает, цифры все посчитаны в день каждого платежа".

Спор у Нефьодова о корректности измерений в долларах

Таможня

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба.

Кабинет министров Украины поддержал порядок проведения электронных аукционов для конфискованных таможней товаров.

На пунктах пропуска украинской таможни установили первые скан-системы, которые выявляют контрабанду.

В Украине рост ВВП по итогам 2019-го (оценки МЭРТ) должен составить 2,7%, импорт, согласно данным Госстата, только за первые 10 месяцев года вырос более чем на 7%. Соответственно должны были вырасти и таможенные платежи. Однако таможня показывает абсолютное падение.

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