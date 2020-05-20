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20 мая • обновлено в 13:35
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Нефьодов потребовал через суд восстановить его на должности

2.7т
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Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов обратился в суд с требованием восстановить его в должности.

Иск об этом поступил в Окружной административный суд города Киева, сообщила пресс-служба ОАСК 20 мая.

Нефьодов обжаловал увольнение в суде

Нефьодов обжаловал увольнение в суде

"Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 24 апреля, "Об увольнении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности главы Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности", – сказано в сообщении.

В то же время Нефьодов попросил суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной заработной платы.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Может выиграть суд

В соцсетях уже спрогнозировали, что решение суда, скорее всего, будет в пользу Нефедова.

Председатель общественного совета при Министерстве финансов Украины Дмитрий Алексеенко отметил, что в последние годы статистика выигрышей уволенных руководителей министерств была практически стопроцентной. В частности он вспомнил случаи с увольнением первого заместителя председателя ДФС Владимира Хоменко, экс-главы Таможенной службы Анатолия Макаренко, экс-заместитель председателя ДФС Константина Ликарчука, экс-главы ДФС Романа Насирова.

"Судебная практика по увольнений пополнится победами Максима Нефедова и Сергея Верланов", – спрогнозировал Алексеенко.

Однако, стоит заметить, что несмотря на решения судов в пользу людей, которые были признаны освобожденными незаконно, до сих пор никто из них в должности так и не восстановили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были уволены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Впоследствии аналитический центр Atlantic Council резко раскритиковал увольнение глав таможни и налоговой. По их мнению, таким образом в органы возвращаются "старые схемы".

Президент Владимир Зеленский заявил, что ексглава украинской таможни Максим Нефедов профессионал, но не смог побороть контрабанду в ГТС. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции по результатам первого года президентства 20 мая.

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Автор
Андрей Довгань
Персоны
Роман Насиров Максим Нефедов Сергей Верланов
Место
Украина
Теги
Государственная налоговая служба (ГНС) Государственная таможенная служба Украины
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