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5 сентября • обновлено в 06:04
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/ Рынки и компании

"Держитесь там": жители Крыма пожаловались на новую проблему

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В аннексированному Крыму работодатели месяцами не рассчитываются с сотрудниками, даром что те заняты тяжелым ненормированным трудом.

Одни из примеров такого отношения показала крымский блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Хочу рассказать про застройщика в парке Учкуевка. Деньги выделяются колоссальные на строительство парка, а зарплату не платят. Муж отработал месяц без выходных по 10 часов в день и до сих пор ни рубля не заплатили. Всё завтраками кормят. А месяц прожить как то надо на съёмной квартире и ребёнка ещё в школу собрать. Никому не советую туда идти работать", – жалуется на произвол жительница Севастополя в группе "Севастополь – мой город".

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Ей отвечают, что такое в Крыму на каждом шагу.

"Разбойники. Такая же картина была с рабочими в Парке Победы", – написал Сергей Бутенко.

"В нашем городе такое очень часто... к сожалению. ..или платят, как дуракам, а спрашивают как с умных (за всех дураков блатных, принятых на работу, которые только и делают, что охрененные зарплаты получают)", – отвечают другие крымчане.

"Держитесь там": жители Крыма пожаловались на новую проблему

Севастополь - мой город!

"Севастополь. Денег нет – держитесь там", – кратко прокомментировала происходящее на аннексированном полуострове блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Держитесь там": жители Крыма пожаловались на новую проблему

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму началась новая волна эмиграции – люди уезжают, бросая нажитое имущество, недвижимость и бизнес.

В Крыму оккупанты привлекли к уголовной ответственности 59 человек, которые отказались служить в Вооруженным силах РФ.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым работа
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