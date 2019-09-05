"Держитесь там": жители Крыма пожаловались на новую проблему

В аннексированному Крыму работодатели месяцами не рассчитываются с сотрудниками, даром что те заняты тяжелым ненормированным трудом.
Одни из примеров такого отношения показала крымский блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
"Хочу рассказать про застройщика в парке Учкуевка. Деньги выделяются колоссальные на строительство парка, а зарплату не платят. Муж отработал месяц без выходных по 10 часов в день и до сих пор ни рубля не заплатили. Всё завтраками кормят. А месяц прожить как то надо на съёмной квартире и ребёнка ещё в школу собрать. Никому не советую туда идти работать", – жалуется на произвол жительница Севастополя в группе "Севастополь – мой город".
Ей отвечают, что такое в Крыму на каждом шагу.
"Разбойники. Такая же картина была с рабочими в Парке Победы", – написал Сергей Бутенко.
"В нашем городе такое очень часто... к сожалению. ..или платят, как дуракам, а спрашивают как с умных (за всех дураков блатных, принятых на работу, которые только и делают, что охрененные зарплаты получают)", – отвечают другие крымчане.
Севастополь - мой город!
"Севастополь. Денег нет – держитесь там", – кратко прокомментировала происходящее на аннексированном полуострове блогер RoksolanaToday&Крым25%.
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 4, 2019
Денег нет-держитесь там pic.twitter.com/dutjnWfGcu
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму началась новая волна эмиграции – люди уезжают, бросая нажитое имущество, недвижимость и бизнес.
В Крыму оккупанты привлекли к уголовной ответственности 59 человек, которые отказались служить в Вооруженным силах РФ.
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