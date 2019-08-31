Не утаят ничего: Зеленский сделал сюрприз своему Офису и депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заставить сотрудников Офиса президента подавать налоговые декларации. А еще он собирается кардинально изменить работу НАПК.

Такие предложения содержатся в президентском законопроекте (№1029), сообщает "Интерфакс - Украина". Также в планах сократить государственное финансирование политических партий.

В документе сказано, что действие закона о предотвращении коррупции хотят распространить на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы и на помощников судей.

"Декларации руководителя Офиса президента, его первого заместителя и заместителя будут подлежать обязательной полной проверке НАПК как должностных лиц, которые занимают ответственное или особо ответственное положение", – сказано в материале.

Владимир Зеленский также хочет радикально изменить систему управления в Нацагентстве по предотвращению коррупции. Предлагается, что вместо пяти членов руководить им будетглава, которого назначит Кабмин.

Главу НАПК, согласно законопроекту, будут назначать на 4 года. Один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд. Одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии о неэффективности его работы.

"Глава Агентства сможет назначить себе трех заместителей. По его решению может быть создано не более 6 территориальных органов НАПК, территория деятельности которых может не совпадать с административно-территориальных делением", – говорится в материале.

Также закон расширяет круг лиц, которые обязаны подавать декларации. Их будут обязаны подавать те, кто работает на должностях в сфере оперативно-розыскной, разведывательной, контрразведывательной деятельности, если их назначает и увольняет президент актами без грифа секретности.

Вдобавок подавать декларации заставят кандидатов в нардепы. Сейчас это не предусмотрено.

Также законопроектом предлагается сократить ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной зарплаты, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.

Право на госфинансирование будут иметь партии, которые набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие 2%-ый порог.

Зеленский меняет управление НАПК

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский предлагает урезать количество нардепов до 300, которые также будут избираться на пять лет. При этом с текста Конституции исчезает формулировка "которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования".

Президент Украины Владимир Зеленский в законопроекте о автомобилях на еврономерах, который был зарегистрирован в Верховной Раде, предложил отсрочить штрафы на 90 дней.

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