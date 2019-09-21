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21 сентября • обновлено в 10:12
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"Не умри от холода": Скабеева взорвалась из-за слов Соколовой о "трупе" России

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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.

Рассуждая на тему истекающего газового контракта между Россией и Украиной, Соколовская заявила, что после решения суда ЕС по газопроводу Opal, Москве придется идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты. "И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас", – попыталась сыронизировать украинская журналистка.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

Скабеева резко отреагировала на заявление Соколовской, назвав ее слова идиотизмом.

"Главное, когда глумишься, не умереть от холода", – добавила ведущая.

Отметим, трехсторонние контракты на транзит российского газа через Украину в Европу заключены десять лет назад и заканчиваются в конце 2019 года. Предыдущие трехсторонние политические переговоры состоялись 17 июля 2018-го и 21 января 2019 года.

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Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Украина соблюдает энергетическую хартию ЕС и обязана пропустить хаз, даже если ей за транспортировку не заплатят), первое! Второе РФ глубоко до фанаря, откажется или нет, Украина быть экспортером, откажется даже лучше! В третьих Германия закачала в хранилище столько газа, что хватит на зиму, если какая фигня приключится, а там и сев. поток 2 достроят!
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Xoxлухa Соколовскaя типичный представитель рагулятины, каждой бочке затычка, постоянно перебивает, когда ей что то говорят, то она в ответ что то буровит голос в голос, в общем самка раненая Майданом в оба полужопия мосга.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Последний шанс пошантажировать трубой русских. Потом СП-2, и фсё. -3% ВВП...
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Чан Джеки
Чан Джеки
Petrov Valery, если етот раз парашу поставят на место то для украины на будущие 10 лет газ можеть и вообще импортной и ненать.так что ждемс или зе.президент или отдай булаву и в 95 кв.
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