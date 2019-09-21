"Не умри от холода": Скабеева взорвалась из-за слов Соколовой о "трупе" России

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.

Рассуждая на тему истекающего газового контракта между Россией и Украиной, Соколовская заявила, что после решения суда ЕС по газопроводу Opal, Москве придется идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты. "И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас", – попыталась сыронизировать украинская журналистка.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Скабеева резко отреагировала на заявление Соколовской, назвав ее слова идиотизмом.

"Главное, когда глумишься, не умереть от холода", – добавила ведущая.

Отметим, трехсторонние контракты на транзит российского газа через Украину в Европу заключены десять лет назад и заканчиваются в конце 2019 года. Предыдущие трехсторонние политические переговоры состоялись 17 июля 2018-го и 21 января 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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