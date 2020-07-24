Не только в 5-звездочных отелях: нардеп сообщил о неожиданной поправке к закону о казино

Ярослав Маркин Рынки и компании 11:09, 24.07.2020 Обновлено: 11:14, 24.07.2020

Верховная Рада снизила требования для открытия казино в Украине. В финальном тексте закона о легализации азартных игр появилась норма о возможности располагать их в 4-звездочных отелях.

Ранее было разрешение делать это только в гостиницах с 5 звездами. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") в Facebook.

"В финальном тексте появилась норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента. Как так произошло? Очень просто. Была правка №1804 от "Слуги народа", ее подняли на подтверждение и 229 голосами "за" учли", – написал Железняк.

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