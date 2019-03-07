Не только убивает море: Крымский мост привел к новой проблеме на полуострове

Из-за строительства Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, в Крыму взлетели цены на недвижимость.
Темпы роста стоимости вторичной недвижимости в Крыму превысили московские вдвое, передает "Коммерсант". Теперь стоимость квартир на вторичном рынке на полуострове в среднем выросла на 14% — до 92 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как в Москве — на 6,9%, до 203 тысяч рублей за квадратный метр.
Аналитики связывают происходящее со строительством Крымского моста.
Это не единственная проблема, к которой привела "стройка века". Так, запуск трассы "Таврида", которая соединила Керченский мост и Севастополь в оккупированном Крыму, был преждевременным, что привело к множеству проблем на дороге.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту перестали активно ездить транспортные средства.
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