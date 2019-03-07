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/Рынки и компании

Не только убивает море: Крымский мост привел к новой проблеме на полуострове

25.4тЧитать материал на украинском

Из-за строительства Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, в Крыму взлетели цены на недвижимость.

Темпы роста стоимости вторичной недвижимости в Крыму превысили московские вдвое, передает "Коммерсант". Теперь стоимость квартир на вторичном рынке на полуострове в среднем выросла на 14% — до 92 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как в Москве — на 6,9%, до 203 тысяч рублей за квадратный метр.

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''Неужели это не учитывали?'': Проблема Крымского моста шокировала экспертов

Аналитики связывают происходящее со строительством Крымского моста.

Это не единственная проблема, к которой привела "стройка века". Так, запуск трассы "Таврида", которая соединила Керченский мост и Севастополь в оккупированном Крыму, был преждевременным, что привело к множеству проблем на дороге.

Не только убивает море: Крымский мост привел к новой проблеме на полуострове

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту перестали активно ездить транспортные средства.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Умудриться в идущие подряд предложения втиснуть утверждения противоположные по смыслу...это забавно. На трассе проблемы с тем, что она не справляется с загруженностью. И следом про то, что по мосту не ездят. А кто утверждает, что это так? Роксалана. Та самая, которая дура, со справочкой о сем прискорбном факте. И с нее потому ни фига не спросишь. Но вы верьте, нам то с того что за беда?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Чем больше спрос тем выше цены ..это естественно...А вот на вашей Окраине квартиры стоят копейки....
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Питон Каа
Питон Каа
Бандерлоги, я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь: "Если стоимость жилья растет - это означает увеличение привлекательности данной местности для пребывания человека. А это значит, что все ваши статейки про неразрешимые проблемы Крыма - бред сивой кобылы".
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Питон Каа, а что им остаётся ещё придумывать от бессильной злобы?!
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