Не только Ryanair: Украиной заинтересовались новые лоукостеры

Украинским рынком, кроме ирландской авиакомпании Ryanair, заинтересовались еще несколько лоукост-перевозчиков.

Об этом в эфире ObozTV рассказал руководитель комитета авиационного транспорта экспертного совета Мининфраструктуры Богдан Долинце.

"Некоторые лоукостеры интересуются украинским рынком. Улучшилась экономическая ситуация граждан, они стали летать больше, чем в кризисном 2014 году", - отметил представитель Мининфраструктуры.

"Мы видим интерес к Украине со стороны Ryanair и Wizz Air, которая раньше работала и сейчас агрессивно наращивает новые направления. Выказывают интерес компании Eurowings и Nordica, которая скоро должна зайти в аэропорт "Жуляны". Также интерес к украинскому рынку мы видим у компании Norvegian и других", - сообщил он.

При этом Долинце не стал прогнозировать, придут ли в Украину данные лоукостеры.

"С большинством стран у Украины сняты ограничения с международных полетов таким образом, что может летать любое количество авиаперевозчиков любое число рейсов в сутки. Но поскольку договор об открытом небе не подписан, у нас есть страны, где эти ограничения не либерализированы", - пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ryanair объявил о намерении запустить новый рейс из Украины.