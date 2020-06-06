Мыши съели зерно и не только: в Госрезерве разоблачили самые дерзкие схемы воровства

Андрей Довгань Рынки и компании 13:57, 6.06.2020 Обновлено: 13:58, 6.06.2020

"Мыши", которые "съели" 2700 вагонов зерна на складах Госрезерва Украины – не единственный пример коррупции и разворовывания в агентстве. Есть еще по меньшей мере 6 крупных схем, которые привели к миллиардным убыткам.

Об этом заявил бывший глава Госрезерва Ярослав Погорилый "Лиге". Он был уволен в мае 2020 года министром финансов Украины Игорем Петрашко.

Коррупция в "Госрезерве"

Он назвал стратегическое ведомство одним из самых коррумпированных. По его словам, в работе "мимо кассы" могут быть заинтересованы и новоназначенные чиновники, и крупные аграрии.

"Исходя из уже проведенных аудитов, убытки Госрезерва от коррупционных деяний составили уже более 1 млрд грн", – сказал Погорилый. Он добавил, что десятки зафиксированных нарушений переданы в НАБУ, СБУ, ГБР, Нацполицию и прокуратуру.

  • Разворовывание продукции на складах. Ущерб – 800 млн грн, выявлено 3 случая

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На складах может не быть продукции, которая числится там по документам.

В Черткове и других комбинатах хлебопродуктов (КХП), которые входят в структуру ведомства, Погорилый с аудиторами не нашли половины зерна, заявленного в отчетах 2018-2019 годов. Не хватало как зерна Госрезерва, так и продукции аграриев, которые просто арендуют госсклады.

По словам Погорилого, в конце 2019 года прошла инвентаризация, но никаких отклонений не зафиксировали. Всего через несколько месяцев аудит показал, что продукции на складах нет. Злоумышленники прибегли к хитрости. Если открыть крышку емкости с зерном, все выглядело естественно. Но зерно занимало лишь несколько метров верхнего слоя, а под ним – перемычки, доски и шифер.

Недостача в Черткове оценили примерно в 40 000 т. На ГП "Златодар" в Золотоноше еще в 2015 году зафиксировали "потерю" 112 000 т зерна.

  • Торги на внутренних аукционах. Ущерб – сотни миллионов гривен

Пока все закупки госпредприятий переводили в Prozorro, продукцию Госрезерва продолжали продавать на внутренних аукционах в здании ведомства на ул. Пушкинской в Киеве, рассказал Погорилый.

Объявление о торгах, по его словам, были спрятаны на дальних страничках сайта.

"О таких аукционах знали только те, кому об этом нужно было знать. Вся реализация проводилась в управляемом, ручном, контролируемом режиме. Конкретные факты таких операций должно установить следствие", – сказал экс-глава Госрезерва.

  • Бестоварные операции. Ущерб сотни миллионов гривень

rezerv.gov.ua

Выявлены случаи, когда по документам услуга предприятиям Госрезерва оказана, а по факту работы не выполнялись. Это касалось как технических работ, так и услуг по хранению.

Например, на ремонт крыши комбината "Дніпро", за период 2015-2019 год потратили из бюджета около 4,5 млн грн. "Но работы проводятся в основном собственными силами с помощью старого рубероида. Остальные деньги оседают в карманах руководителей предприятий", – сказал Погорилый.

Погорилый сказал, что многие из предыдущих руководителей предприятий Госрезерва не стеснялись заводить средства на счета аффилированных компаний.

Другой пример – на хлебных базах, том же Чертковском КХП, происходила закладка "воздуха" вместо зерна. Именно поэтому в Госрезерве на период проведения аудитов практически не было полноценных директоров, все должностные лица – временные, в статусе и.о.

  • Нецелевое использование мощностей Госрезерва. Ущерб – 60 млн грн, выявлено 5 случаев

rezerv.gov.ua

Часть простаивающих мощностей Госрезерва (склады, элеваторы и холодильники), которые не задействованы агентством, традиционно сдают в пользование частным компаниям. Так компания зарабатывает деньги и пополняет спецфонд бюджета.

В ходе проверок обнаружили, что мощности для хранения одних товаров используются для хранения других. В частности, на зерновых элеваторах обнаружили минеральные удобрения, которые не были учтены в документации конкретного склада. Все платежи шли "мимо кассы".

  • Занижение тарифов на складские услуги. Ущерб десятки миллионов гривень

rezerv.gov.ua

Складские мощности Госрезерва сдавались по заниженным тарифам, объемы хранения занижали. "Мне приносили сметы, подгоняя их подписать, якобы потому что сроки горят. Но цифры в них оказывались в разы ниже, чем рыночные в том же городе, на той же улице – от 50% до 30%", – рассказал Погорилый.

В качестве примера он приводит ситуацию в приграничном Ужгороде. В 2018-2019 году морозильные камеры там сдавали в аренду по ценам ниже рынка, хотя подобные услуги широко востребованы экспортно-импортными компаниями.

  • Скрытая аренда. Ущерб – более 10 млн грн, выявлено 3 случая

rezerv.gov.ua

На некоторых предприятиях за наличные деньги склады и помещения сдавали в аренду, не отображая это в документах. Аудиторы нашли нелегальный алкоголь, икру, продукты питания.

Руководители входящих в Госрезерв предприятий, по словам Погорилого, сдавали в аренду как крытые, так и открытые площадки под хранение продукции.

  • Премирование руководителей. Ущерб десятки миллионов гривень

Отдельного внимания заслуживает система премирования, говорит Погорилый.

"Занижались запланированные на год показатели дохода, которые демонстративно перевыполнялись – руководители получали премии", – утверждает он.

Например, на мощном ГП "Златодар" руководитель получил премию более 1 млн грн за 2018 год. А в Житомире на комбинате "Рекорд" в том же 2018 году при выполнении плана поступлений всего на 70% размер премии составил 300%.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра МВД Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. В Facebook подсчитали, что для этого их понадобился бы почти миллиард.

Советник главы МВД Михаил Апостол пообещал озвучить фамилии причастных к пропаже зерна из Госрезерва.

Проверки запасов, устроенные на складах Госрезерва Украины, обнаружили не только нехватку зерна на 800 млн гривен, но и масштабные схемы хищения горючего.

Следователи Госбюро расследований разоблачили преступную группу, которая на протяжении нескольких лет похищала и продавала на частные АЗС топливо, принадлежавшее воинской части.

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