Мыши съели зерно и не только: в Госрезерве разоблачили самые дерзкие схемы воровства

"Мыши", которые "съели" 2700 вагонов зерна на складах Госрезерва Украины – не единственный пример коррупции и разворовывания в агентстве. Есть еще по меньшей мере 6 крупных схем, которые привели к миллиардным убыткам.

Об этом заявил бывший глава Госрезерва Ярослав Погорилый "Лиге". Он был уволен в мае 2020 года министром финансов Украины Игорем Петрашко.

Коррупция в "Госрезерве"

Он назвал стратегическое ведомство одним из самых коррумпированных. По его словам, в работе "мимо кассы" могут быть заинтересованы и новоназначенные чиновники, и крупные аграрии.

"Исходя из уже проведенных аудитов, убытки Госрезерва от коррупционных деяний составили уже более 1 млрд грн", – сказал Погорилый. Он добавил, что десятки зафиксированных нарушений переданы в НАБУ, СБУ, ГБР, Нацполицию и прокуратуру.

Разворовывание продукции на складах. Ущерб – 800 млн грн, выявлено 3 случая

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На складах может не быть продукции, которая числится там по документам.

В Черткове и других комбинатах хлебопродуктов (КХП), которые входят в структуру ведомства, Погорилый с аудиторами не нашли половины зерна, заявленного в отчетах 2018-2019 годов. Не хватало как зерна Госрезерва, так и продукции аграриев, которые просто арендуют госсклады.

По словам Погорилого, в конце 2019 года прошла инвентаризация, но никаких отклонений не зафиксировали. Всего через несколько месяцев аудит показал, что продукции на складах нет. Злоумышленники прибегли к хитрости. Если открыть крышку емкости с зерном, все выглядело естественно. Но зерно занимало лишь несколько метров верхнего слоя, а под ним – перемычки, доски и шифер.

Недостача в Черткове оценили примерно в 40 000 т. На ГП "Златодар" в Золотоноше еще в 2015 году зафиксировали "потерю" 112 000 т зерна.

Торги на внутренних аукционах. Ущерб – сотни миллионов гривен

Пока все закупки госпредприятий переводили в Prozorro, продукцию Госрезерва продолжали продавать на внутренних аукционах в здании ведомства на ул. Пушкинской в Киеве, рассказал Погорилый.

Объявление о торгах, по его словам, были спрятаны на дальних страничках сайта.

"О таких аукционах знали только те, кому об этом нужно было знать. Вся реализация проводилась в управляемом, ручном, контролируемом режиме. Конкретные факты таких операций должно установить следствие", – сказал экс-глава Госрезерва.

Бестоварные операции. Ущерб – сотни миллионов гривень

rezerv.gov.ua

Выявлены случаи, когда по документам услуга предприятиям Госрезерва оказана, а по факту работы не выполнялись. Это касалось как технических работ, так и услуг по хранению.

Например, на ремонт крыши комбината "Дніпро", за период 2015-2019 год потратили из бюджета около 4,5 млн грн. "Но работы проводятся в основном собственными силами с помощью старого рубероида. Остальные деньги оседают в карманах руководителей предприятий", – сказал Погорилый.

Погорилый сказал, что многие из предыдущих руководителей предприятий Госрезерва не стеснялись заводить средства на счета аффилированных компаний.

Другой пример – на хлебных базах, том же Чертковском КХП, происходила закладка "воздуха" вместо зерна. Именно поэтому в Госрезерве на период проведения аудитов практически не было полноценных директоров, все должностные лица – временные, в статусе и.о.

Нецелевое использование мощностей Госрезерва. Ущерб – 60 млн грн, выявлено 5 случаев

rezerv.gov.ua

Часть простаивающих мощностей Госрезерва (склады, элеваторы и холодильники), которые не задействованы агентством, традиционно сдают в пользование частным компаниям. Так компания зарабатывает деньги и пополняет спецфонд бюджета.

В ходе проверок обнаружили, что мощности для хранения одних товаров используются для хранения других. В частности, на зерновых элеваторах обнаружили минеральные удобрения, которые не были учтены в документации конкретного склада. Все платежи шли "мимо кассы".

Занижение тарифов на складские услуги. Ущерб – десятки миллионов гривень

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Складские мощности Госрезерва сдавались по заниженным тарифам, объемы хранения занижали. "Мне приносили сметы, подгоняя их подписать, якобы потому что сроки горят. Но цифры в них оказывались в разы ниже, чем рыночные в том же городе, на той же улице – от 50% до 30%", – рассказал Погорилый.

В качестве примера он приводит ситуацию в приграничном Ужгороде. В 2018-2019 году морозильные камеры там сдавали в аренду по ценам ниже рынка, хотя подобные услуги широко востребованы экспортно-импортными компаниями.

Скрытая аренда. Ущерб – более 10 млн грн, выявлено 3 случая

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На некоторых предприятиях за наличные деньги склады и помещения сдавали в аренду, не отображая это в документах. Аудиторы нашли нелегальный алкоголь, икру, продукты питания.

Руководители входящих в Госрезерв предприятий, по словам Погорилого, сдавали в аренду как крытые, так и открытые площадки под хранение продукции.

Премирование руководителей. Ущерб – десятки миллионов гривень

Отдельного внимания заслуживает система премирования, говорит Погорилый.

"Занижались запланированные на год показатели дохода, которые демонстративно перевыполнялись – руководители получали премии", – утверждает он.

Например, на мощном ГП "Златодар" руководитель получил премию более 1 млн грн за 2018 год. А в Житомире на комбинате "Рекорд" в том же 2018 году при выполнении плана поступлений всего на 70% размер премии составил 300%.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра МВД Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. В Facebook подсчитали, что для этого их понадобился бы почти миллиард.

Советник главы МВД Михаил Апостол пообещал озвучить фамилии причастных к пропаже зерна из Госрезерва.

Проверки запасов, устроенные на складах Госрезерва Украины, обнаружили не только нехватку зерна на 800 млн гривен, но и масштабные схемы хищения горючего.

Следователи Госбюро расследований разоблачили преступную группу, которая на протяжении нескольких лет похищала и продавала на частные АЗС топливо, принадлежавшее воинской части.

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