"Не слуги, а позор народа!" Фермер жестко поставил на место нардепа

Фермер c Житомирщины Сергей Вахнюк назвал позором народа нардепа от "Слуги народа" Богдана Кицака и его коллег из-за законопроекта о рынке земли.

Видео было опубликовано на странице "Всеукраинской Аграрной Рады" на Facebook. Фермер обвинил нардепов во лжи во время собрания.

"Как можно было так нагло обмануть людей! Неделю назад вы нам сказали, что не будете поддерживать законопроект о рынке земли в таком виде, какой он есть, а проголосовали. Вас просили ваши избиратели не голосовать. Отвечайте! Было такое? Вас просил Ружинский район, Андрушевский район, Бердичевский район, а вы позорно нажали кнопку!" – возмутился Вахнюк.

Его слова зал встретил аплодисментами. Он добавил, что сейчас судьбу украинской земли решают "парикмахеры и кулинары", которые принимают национальный закон.

"Не знаю, получим ли мы победу, но в старости меня не будет совесть мучить, что я ничего не сделал против грабежа украинской земли. Вы – далеки от слуг народа, вы позор народа. Мы брали кредиты, покупали трактора, строили фермы и кормили скот, а теперь не знаем, что с нами будет", – заявил фермер.

Он добавил, что украинские работники сельского хозяйства набрали множество кредитов. Вахнюк пригрозил устроить позор нарепам под Радой. Зал начал скандировать "Ганьба!" депутатам.

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