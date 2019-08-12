Не самая высокая? Глава "Укрзалізниці" рассказал о своей зарплате

33-летний гендиректор "Укрзалізниці" Евгений Кравцов в 2018 году задекларировал доход в 9,7 млн грн. При этом он говорит, что по меркам частных компаний у него небольшая зарплата.

Об этом руководитель госкомпании рассказал в интервью УНИАН. По его словам, он принципиально указал доход в декларации, несмотря на разъяснения НАПК, что некоторые руководители госкомпаний могут этого не делать.

"В 2018 году я задекларировал 9,7 миллиона гривен доходов. Но зарплата за пять месяцев 2017 мне была выплачена в 2018 году, потому что со мной контракт был подписан лишь в начале 2018 года из-за бюрократических процедур. Поэтому 9,7 миллиона гривен - это зарплата не за двенадцать месяцев, а за 17 месяцев. Но уровень зарплаты в частных компаниях на подобных должностях в разы выше", – сказал Кравцов.

В среднем получается, что гендиректор УЗ в этот период получал 570,5 тыс. грн в месяц.

Евгений Кравцов рассказал о своей зарплате pravda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, глава УЗ попал в список самых высокооплачиваемых управленцев Украины. Среди других – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и топ-менеджер "Энергоатома" Юрий Недашковский. Ежегодно они зарабатывают от 7 до 47 млн грн.

Зарплаты народных депутатов Украины нового созыва необходимо повысить в 2-3 раза – до 50 тысяч гривень – для "элементарного обеспечения их потребностей". Такое мнение высказал бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

В 2019 года в Украине выросла средняя заработная плата. Она установила новый максимум в гривнях и побила рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте.

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