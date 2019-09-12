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12 сентября • обновлено в 18:22
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"Не пугайте нас": в России запаниковали из-за угрозы новых санкций

1.8т Читать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями.

Так российские дипломаты отреагировали на угрозу США ввести дополнительные санкции против РФ за покупку нефти у Венесуэлы, передает RT.

"Хотели бы ещё раз попросить официальных представителей администрации США: не пугайте нас санкциями, новыми санкциями, обновлёнными санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет", – сказала Захарова.

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"Не пугайте нас": в России запаниковали из-за угрозы новых санкций

Как сообщал OBOZREVATEL, в США допускают возможность введения санкций против "Росснефти" из-за того, что она наращивает торговлю венесуэльской нефтью.

А премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет первой просить Запад отменить санкции.

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Тема
Санкции против России
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Чет не видно в словах Захаровой паники.Паникуют самые нищие в Европе.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия Гетто Зона Концлагерь
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Южный Гарик
Южный Гарик
Кокляди сарказм от паники не могут отличить...
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