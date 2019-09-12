"Не пугайте нас": в России запаниковали из-за угрозы новых санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями.

Так российские дипломаты отреагировали на угрозу США ввести дополнительные санкции против РФ за покупку нефти у Венесуэлы, передает RT.

"Хотели бы ещё раз попросить официальных представителей администрации США: не пугайте нас санкциями, новыми санкциями, обновлёнными санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет", – сказала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США допускают возможность введения санкций против "Росснефти" из-за того, что она наращивает торговлю венесуэльской нефтью.

А премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет первой просить Запад отменить санкции.

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