У Путина поручили не допустить срыва газовых соглашений с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству РФ проследить за тем, чтобы договоренности об урегулировании споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" были выполнены.

Об этом он сказал в понедельник, 23 декабря, во время встречи с вице-премьерами, сообщает ТАСС. "Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти. Результаты были названы, тем не менее, их нужно закрепить. Нужно отследить, чтобы все, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике", – сказал Медведев.

При этом он пожаловался, что в решении Стокгольмского арбитража, признавшего правоту Украины и обязавшего Россию заплатить ей $3 млрд, якобы был элемент политики.

"Мы исходим из того, что это судебные решения, принятые уполномоченным на тот момент стокгольмским арбитражным институтом. Но совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики", – сказал Медведев.

Дмитрий Медведев

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа. "Минимально гарантированный объем транзита газа в первый год составляет 65 млрд кубометров газа, а на следующие четыре года – 40 кубометров", – сообщил он на брифинге в субботу, 21 декабря.

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