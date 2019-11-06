Не обанкротится? Стало известно о новом инвесторе "Укрбуда"

Советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что группа "Укрбуд", ранее принадлежавшая скандальному нардепу Максиму Микитасю, не обанкротится, потому что у нее появился новый инвестор.

Он уточнил, что не может сейчас назвать его имени, но оно скоро станет известно. Об этом Бахматов сказал в интервью "Bihus Info". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", – казал Бахматов.

По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.

Он уточнил, что новый инвестор не имеет отношения к окружению президента Украины Владимира Зеленского, а также, что он не имеет отношения к "системному" строительному бизнесу.

На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не розбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".

По словам Бахматова, если бы ситуация с "Укрбудом" вышла из-под контроля, то это угрожало бы власти.

"Вкладчики держат нос по ветру. 40 тысяч вкладчиков могут разорвать не только Крещатик, но и Банковую, если захотят. Чтобы вы понимали, в "Элита-центре" было 1500 вкладчиков, и что они сделали, какой шум национального масштаба. А тут 40 тысяч", – добавил Бахматов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд", которой длительное время руководил Микитась, скрывается масштабная империя. Сама компания не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

Также сообщалось, что Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4 энергоблоком ЧАЭС.

Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговской области в связи с угрозами главе одной из ОТО Сергею Пинчуку.

Бывший народный депутат и экс-президент государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого подозревают в завладении более чем 80 млн гривень Национальной гвардии Украины, вышел из СИЗО.

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