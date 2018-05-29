"Не можем повторить": росСМИ признали отсталость экономики РФ

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил о намерении до 2024 года вывести экономику страны в топ-5 сильнейших экономик мира, сейчас она на $1 трлн отстает по уровню ВВП всего от одного американского штата Калифорнии.

Так, согласно данным Международного валютного фонда, по итогам 2017 года, ВВП Российской Федерации составил $1,72 трлн, что не позволило ей войти не только в пятерку ведущих экономик, но и приблизиться к таким мировым лидерам, как США, Китай, Япония, Германия и Великобритания, говорится в статье под названием "Не можем повторить" на "Lenta.Ru".

Что касается Калифорнии, которой удалось с существенным отрывом опередить Россию в экономическом плане, несмотря на площадь, равную лишь 2,4% от площади РФ, то ее ВВП в 2017 году составил $2,7 триллиона.

Более того, если бы штат был отдельным государством, то названный показатель также позволил бы ему обогнать Великобританию, Индию, Францию, Бразилию, Италию, Канаду и Южную Корею и занять пятое место в списке крупнейших экономик мира.

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Как сообщал OBOZREVATEL, перед выборами президента экономика РФ стремительно обвалилась. Так, согласно данным Росстата, в ноябре 2017 года промышленное производство снизилось на 3,7% по сравнению с ноябрем 2016 года.