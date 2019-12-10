Достроить не успеют: в России дали задний ход по "Северному потоку-2"

В России признали, что не могут вовремя достроить газопровод "Северный поток-2". Завершение работ откладывается на несколько месяцев.

Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG, которая выполняет работы, передает Deutsche Welle. Ранее предполагалось, что объект, цель которого – пустить российский газ в обход Украины – введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", – отметили в компании. Там не смогли назвать точную дату завершения строительства, которое оказалось под вопросом из-за погодных условий.

"Северный поток-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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