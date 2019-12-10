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10 декабря • обновлено в 13:38
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/ Рынки и компании

Достроить не успеют: в России дали задний ход по "Северному потоку-2"

3.3т
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В России признали, что не могут вовремя достроить газопровод "Северный поток-2". Завершение работ откладывается на несколько месяцев.

Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG, которая выполняет работы, передает Deutsche Welle. Ранее предполагалось, что объект, цель которого – пустить российский газ в обход Украины – введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

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"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", – отметили в компании. Там не смогли назвать точную дату завершения строительства, которое оказалось под вопросом из-за погодных условий.

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Комментарии
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Откуда такое злорадство со сроками! Вот достроят в России коммунизм, догонят Португалию, тогда и до СП-2 руки дойдут. Куда спешить?!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Шапиро Женька, а украина догонит Молдавию, пенсии перестанут платить и долги можно будет вернуть
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Осталось 100км ,скорость прокладки -5км в сутки.
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4
0
Хо Хол
Хо Хол
"Ранее предполагалось, что объект, цель которого – пустить российский газ в обход Украины – введут в эксплуатацию до конца 2019 года." - нет, не предполагалось. Предполагалось вводить в эксплуатацию в 2020 году. Не выдумывайте сальные перемоги. Строительство идет по плану.
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6
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Хо Хол:"Строительство идет по плану." Да Вы плагиатор известного в России: "пожар идёт по плану", но применили это очень к месту :)
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