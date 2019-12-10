Достроить не успеют: в России дали задний ход по "Северному потоку-2"

В России признали, что не могут вовремя достроить газопровод "Северный поток-2". Завершение работ откладывается на несколько месяцев.
Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG, которая выполняет работы, передает Deutsche Welle. Ранее предполагалось, что объект, цель которого – пустить российский газ в обход Украины – введут в эксплуатацию до конца 2019 года.
"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", – отметили в компании. Там не смогли назвать точную дату завершения строительства, которое оказалось под вопросом из-за погодных условий.
"Северный поток-2"
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая изменила свои энергетические правила для регулирования газопровода.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG практически закончил работы по прокладке трубы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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