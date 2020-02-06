"Не интересно": Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal

Крупнейшая международная платежная система PayPal не работает в Украине, поскольку не видит на рынке перспектив.

Как рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью "Громадському", проблема не в том, что здесь кто-то запрещает системе работать.

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal тут работать. Проблема в том, что Украина - неинтересный для них рынок", – отметил он.

Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal ixbt.com

С точки зрения законодательства, по словам министра, не существует никаках препятствий для PayPal. Дубилет считает, что он просто не видит достаточного для себя потенциала в Украине.

Он уверен, что PayPal появится в Украине в результате экономического роста страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что хороший министр может получать и миллион долларов.

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