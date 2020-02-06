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7 февраля • обновлено в 07:46
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/ Рынки и компании

"Не интересно": Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal

4.4т
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Крупнейшая международная платежная система PayPal не работает в Украине, поскольку не видит на рынке перспектив.

Как рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью "Громадському", проблема не в том, что здесь кто-то запрещает системе работать.

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"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal тут работать. Проблема в том, что Украина - неинтересный для них рынок", – отметил он.

Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal

Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal

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С точки зрения законодательства, по словам министра, не существует никаках препятствий для PayPal. Дубилет считает, что он просто не видит достаточного для себя потенциала в Украине.

Он уверен, что PayPal появится в Украине в результате экономического роста страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что хороший министр может получать и миллион долларов.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Нафига в свинарнике платёжная система? Навоз и за нал купить можно.
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь====-- https://cuz.su/menso
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Червоний Данило
Червоний Данило
Дубилет ты лживый клоун! ПайПалом пользуется весь мир! в прямом смысле этого слова! На всех континентах! Всему миру 300 лет не вcрaлись наш ПБ и твой Монобанк! Им не важно Украина ты или нет! Им важно чтобы платежи и финансовые операции совершались на одном понятном языке, с минимальными рисками и комиссиями! Это как раз ПайПал, а не твой срaнный Монобанк! Сразу видно что ты всячески будешь тормозить развитие ПайПал в Украине! Свои интересы лоббируешь????
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