Не хватит планшетов: коронавирус поставил под угрозу перепись в России

Из-за эпидемии коронавируса в Китае задерживается производство планшетов, которые необходимы для переписи населения в России.

Поставщики деталей из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй не успевают передать нужное количество комплектующих производителям планшетов, сообщил "Коммерсант". Для переписи, которую собираются повести 1 октября 2020 года, необходимо 360 тыс. устройств. Но первой партии деталей, которая уже поставлена, для их производства может не хватить.

Издание пишет, что если ничего не поменяется, то перепись с использованием планшетов может ограничиться только Центральной Россией. В других регионах "сверхдержавы" перепись будут вести на бумаге.

"В России сейчас нет производственных мощностей, которые могли бы в сжатые сроки обеспечить поставку такого количества комплектующих, и в частности печатных плат, которые необходимы для всех устройств потребительской электроники", – отмечается в материале.

К слову, одна только закупка планшетов обойдется российским налогоплательщикам в 7,2 млрд рублей (более $105,6 млн или почти 2,6 млрд гривен).

Перепись в России

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что эпидемия китайского коронавируса – чисто маркетинговый ход для продажи защитных масок.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.