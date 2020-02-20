Не хватает до зарплаты? Где и как безопасно одолжить деньги в Украине

Если не хватает денег до зарплаты, появились непредвиденные расходы или нужный товар продают с большой скидкой, самый быстрый способ получить средства – оформить микрокредит.

Банки выдают кредиты далеко не всем, а на оформление карты может уйти несколько дней. В то же время микрофинансовые организации (МФО) выдают деньги быстро, однако и здесь есть свои особенности.

Подробнее о том, как быстро и безопасно получить кредит – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому выдают кредиты

Украинские банки при выдаче карт следят за тем, чтобы у клиента не было открытых кредитов в других финансовых учреждениях, просрочек, учитывают также наличие имущества и официальной зарплаты. В то же время МФО куда менее придирчивы.

Оформление кредита или рассрочки в Днепре

К примеру, ШвидкоГроші при оформлении долга просят предоставить всего лишь паспорт и код. Также у их клиента должен быть доход и ему должно быть от 18 до 60 лет. Такие же правила работают у большинства МФО. Поручители, справка о доходах и даже официальное трудоустройство не нужны.

Когда стоит обращаться в МФО

Если вам нужна небольшая сумма, но срочно, то лучший вариант - это микрокредитование. Важно при этом отметить - вы должны быть уверены, что с зарплаты погасите долг.

В отличие от банков микрокредит рассчитан на небольшой срок – несколько недель, месяц. И если вернуть с опозданием, долг существенно вырастет. Поэтому даже если вам нужны деньги на неделю, лучше оформить займ с запасом по срокам для того, чтобы точно вернуть деньги вовремя.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко советует: главное правило – подходить к любому кредиту ответственно. Это чужие деньги, которые нужно вернуть, соблюдая условия договора. "Самое важное – прежде чем брать, внимательно прочитайте условия. Все до последней буквы. Если есть сомнения, переспросите у менеджера. Иногда это ощущение доступности перекрывает разум и люди берут больше, чем им нужно", – рассказывает эксперт.

Как правильно получить микрокредит

Есть два варианта: получить онлайн или при личном присутствии. Те компании, которые выдают деньги без личного присутствия клиента, рискуют нарваться на мошенников, которые пользуются чужими документами (о чем уже писал OBOZREVATEL).

ШвидкоГроші, для примера, требуют личного присутствия клиента и оригинал документа при первом визите. Это позволяет на 100% удостовериться, что деньги действительно получит тот, на чье имя оформлен займ.

Главные правила:

Оформить кредит на ту сумму и тот срок, с которыми не будет проблем с погашением;

Выбирать надежных кредиторов, которые проверяют своих клиентов и требуют личного присутствия при первом получении средств;

Внимательно читать условия выдачи кредита, не брать сразу несколько займов в разных учреждениях;

Сколько стоит микрокредит?

Цена зависит от нескольких факторов, в том числе сроков и суммы. Лучше брать у тех, кто дает фиксированную ставку. В случае с ШвидкоГроші это 2% в день. То есть с 1000 грн ежедневно нужно будет платить 20 грн за возможность пользоваться деньгами.

Но если вы взяли один раз и вовремя вернули, в следующий раз условия могут быть лучше.

Пользуясь простыми правилами, кредит не станет проблемой, а откроет возможность купить товар, пока действует скидка, или же спокойно прожить до зарплаты, покрыть непредвиденные расходы.

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