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22 декабря • обновлено в 12:40
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/ Рынки и компании

Не достроят? Стало известно об еще одной угрозе российскому "Северному потоку-2"

1.5т
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Российские корабли не смогут продолжить строительство трубопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций США.

Как передает S&P, корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строить газопровод Путина, не разрешается использовать в территориальных водах Дании.

Дания 30 октября выдала разрешение, согласно которому у кораблей должна быть система динамического позиционирования, которой нет у "Фортуны". К тому же, это судно в любом случае не могло бы прокладывать больше 1 км трубопровода в сутки.

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Единственный российский корабль, который мог бы спасти ситуацию – "Академик Черский". Но он сейчас находится на Дальнем Востоке, и для прибытия на место работ у него ушло бы около 2 месяцев.

В связи с этим Россия вынуждена искать альтернативные варианты для завершения строительства этой части трубопровода.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, это не единственные "газовые" проблемы РФ. Выяснилось, что "Газпром" понесет серьезные убытки из-за падения цен на газ и нефть на мировом рынке.

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Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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