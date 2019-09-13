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13 сентября • обновлено в 11:39
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/ Рынки и компании

"Не должно быть": Зеленский поставил ультиматум олигархам

1.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский призвал олигархов работать по новым правилам открытого рынка и без монополизма. Иначе на них найдут управу.

Об этом глава государства сказал в пятницу, 13 сентября на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия), передает "Интерфакс-Украина".

"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", – заявил Зеленский.

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Зеленский пригрозил олигархами

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Тема
Форум YES
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
олигархи
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