"Не должно быть": Зеленский поставил ультиматум олигархам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал олигархов работать по новым правилам открытого рынка и без монополизма. Иначе на них найдут управу.

Об этом глава государства сказал в пятницу, 13 сентября на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия), передает "Интерфакс-Украина".

"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", – заявил Зеленский.

Зеленский пригрозил олигархами

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на конференции YES призвал международный бизнес инвестировать в Украину и пообещал победить коррупцию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины прекрасные отношения с Соединенными Штатами

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