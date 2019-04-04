"Не будем спокойно наблюдать": США поставили Эрдогану ультиматум из-за России

Соединенные Штаты считают, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов представляет угрозу для НАТО.

"Закупка Турцией системы ЗРК С-400 у России на сумму 2,5 миллиарда долларов представляет большую угрозу для НАТО и для прочности этого Альянса", – заявил американский вице-президент Майк Пенс, выступая в Атлантическом совете, передает "Укринформ".

По его словам, США не будут спокойно наблюдать за тем, как союзник НАТО покупает оружие у противников Альянса.

Пенс также призвал Турцию определиться, действительно ли она хочет оставаться важным партнером НАТО, а также хочет ли рисковать безопасностью Альянса из-за решений, которые подрывают безопасность блока.

Напомним, что Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставках четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов, часть из которых будет оплачена за счет российского кредита.

США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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