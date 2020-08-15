НБУ заставит банки давать кредиты на новых условиях: как это облегчит жизнь украинцев

Украинские банки и кредитные организации с 1 сентября при заключении договоров с клиентами будут обязаны делать это "человеческим языком" и на прозрачных условиях – указывать реальную процентную ставку и общую стоимость кредита.

Этого требуют новые правила, разработанные НБУ. Сейчас их предложили к обсуждению, говорится в публикации UBR.

В связи с новыми правилами банковские учреждения должны публиковать достоверную, правдивую, актуальную информацию и не вводить клиентов в заблуждение.

Это позволит потребителям понимать условия, сравнивать услуги нескольких банков и принимать взвешенные финансовые решения. Все банки должны предоставлять полную информацию в унифицированном формате. Прежде всего публикуется такая информация:

реальная годовая ставка по кредиту;

наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, госрегистратора, нотариуса), а также их стоимость для клиента;

срок услуги;

ориентировочная общая стоимость кредита;

периодичность погашения;

предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат;

условия досрочного снятия денег с депозита.

На сайте любого банка клиент должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией. Также на ресурсах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации. Также обязательно должны быть основные характеристики услуги:

для кредита – реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита – годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Новые требования касаются рекламы на телевидении, радио, на билбордах, а также интернет-баннерах. За соблюдением этих правил будет следить профильное подразделение НБУ – управление защиты прав потребителей финуслуг. За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафы от 50 (850 грн) до 800 (13,6 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нацбанке предупредили украинцев об опасности "кредитов под 0%" и призвали не верить в выгодность таких условий.

В Украине предложили ограничить максимальные ставки по "быстрым кредитам", размер взносов и разработать специальные правила для тех, кто не может платить.