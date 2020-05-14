НБУ ввел в обращение новые 20 гривен: как выглядят

Нацбанк Украины в четверг, 14 мая, ввел в обращение новую памятную монету номиналом 20 гривен. Она посвящена периоду правления княгини Ольги (945 – 964 гг.).

С деятельностью Ольги связан новый этап развития древнерусской государственности, отметили в сообщении на сайте регулятора.

"Заняв киевский престол, княгиня Ольга проводила успешную внутреннюю и внешнюю политику, укрепляла торговые и политические связи Киевской Руси, способствовала росту ее международного авторитета. Она продолжила политику по поддержанию дружественных отношений с Византией, а также приняла крещение в главном храме Византийской империи – Софийском соборе", – привели историческую справку в НБУ.

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги" НБУ

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты вверху изображен трезубец, под которым надпись – УКРАИНА; слева год чеканки монеты – 2020; внизу номинал монеты – 20 ГРИВЕН. В центре на фоне декоративного орнамента времен Киевской Руси – стилизованное позолоченное изображение фрагмента летописной миниатюры. Это локальная позолота, содержание золота в чистоте не менее 0,001 г

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги" НБУ

На реверсе (тыльной части) монеты в круге из декоративного орнамента времен Киевской Руси изображена княгиня Ольга и надписи: КНЯГИНЯ / ОЛЬГА (вверху) 1075 (слева), под ним лет со времени (полукругом) и ПРАВЛЕНИЯ (полукругом справа).

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги" НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

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