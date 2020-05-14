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14 мая • обновлено в 16:30
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НБУ ввел в обращение новые 20 гривен: как выглядят

10.5т
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Нацбанк Украины в четверг, 14 мая, ввел в обращение новую памятную монету номиналом 20 гривен. Она посвящена периоду правления княгини Ольги (945 – 964 гг.).

С деятельностью Ольги связан новый этап развития древнерусской государственности, отметили в сообщении на сайте регулятора.

"Заняв киевский престол, княгиня Ольга проводила успешную внутреннюю и внешнюю политику, укрепляла торговые и политические связи Киевской Руси, способствовала росту ее международного авторитета. Она продолжила политику по поддержанию дружественных отношений с Византией, а также приняла крещение в главном храме Византийской империи – Софийском соборе", – привели историческую справку в НБУ.

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги"

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги"

НБУ

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты вверху изображен трезубец, под которым надпись – УКРАИНА; слева год чеканки монеты – 2020; внизу номинал монеты – 20 ГРИВЕН. В центре на фоне декоративного орнамента времен Киевской Руси – стилизованное позолоченное изображение фрагмента летописной миниатюры. Это локальная позолота, содержание золота в чистоте не менее 0,001 г

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги"

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги"

НБУ

На реверсе (тыльной части) монеты в круге из декоративного орнамента времен Киевской Руси изображена княгиня Ольга и надписи: КНЯГИНЯ / ОЛЬГА (вверху) 1075 (слева), под ним лет со времени (полукругом) и ПРАВЛЕНИЯ (полукругом справа).

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги"

Памятная монета "1075 со времени правления княгини Ольги"

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

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Читайте все новости по теме "госденьги" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
госденьги Банковская система
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины гривня
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Комментарии
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Мятый-Липецкий Петя
Мятый-Липецкий Петя
"времен Киевской Руси"-от так.Это и есть названия временного отрезка Первый ректор киевского императорского университета Михаил Максимович в 1837 году придумал этот термин, чтобы отделять разные части русского государства друг от друга (Новгородская Русь, Киевская Русь, Владимирская Русь, Галицкая Русь и так далее).
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Мятый-Липецкий Петя, Этот термин Максимович придумал исключительно для того чтобы московия смогла примазаться к истории Киевской Руси
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Dobrik Alex
Dobrik Alex
Блин,во этим идиотам во главе с этим клоуном,деньги больше не на что тратить а. В бюджете дыра,карантин,и тд и тп,а они занимаются хренью. То нафиг не нужные 1000 гр.вводят,то монеты,то еще что то. И это все естественно не бесплатно
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Dobrik Alex, пнх
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Экономика Рынки и компании

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