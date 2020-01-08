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8 января • обновлено в 14:42
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НБУ ввел новый запрет для ФЛП: подробности решения

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Национальный банк Украины запретил физлицам-предпринимателям тратить деньги со своих бизнес-счетов на личные нужды.

Об этом идет речь в постановлении, которое опубликовано на сайте регулятора. "По текущим счетам в национальной валюте физлиц-предпринимателей / физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с собственными потребностями", – сказано в документе.

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В НБУ уточнили, что предприниматели могут перечислять деньги с этих счетов на текущие счета, открытые для собственных нужд, но после уплаты налогов и других платежей.

НБУ ввел новое ограничение

НБУ ввел новое ограничение

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Глава ГНС Украины Сергей Верланов заявил, что новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Банковская система
Место
Украина
Теги
ФЛП Национальный банк Украины
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