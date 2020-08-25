НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным и назвал причину

Банк "Аркада" отнесен к категории неплатежеспособных, поскольку его капитал упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

Соответствующее решение приняло правление Национального банка Украины, сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что на 1 июля 2020 года по размеру активов (1,9 млрд грн) "Аркада" занимала 45-е место среди 75 действующих в стране банков.

"Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка", – указано в сообщении.

В НБУ уточнили, что капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве.

Банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее по причине несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

По данным НБУ, на момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания превышала 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

"НБУ, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость", – отметил регулятор.

В НБУ заверили, что более 90% вкладчиков "Аркады" (более 5 тысяч лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тысяч гривен.

При этом более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 285 млн грн.

Регулятор отметил, что вывод финучреждения с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа, почему остановлено строительствоа жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".