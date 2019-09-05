НБУ снизил учетную ставку: что теперь будет с кредитами

Правление Национального банка на полпроцента снизило учетную ставку – с 17% до 16,5% годовых. Это удешевит кредиты в Украине.

Об этом 5 сентября сообщил глава НБУ Яков Смолий. "Правление Национального банка Украины приняло решение снизить уровень учетной ставки до 16,5% годовых", — отметил Смолий.

Высокая учетная ставка увеличивает "стоимость" денег в экономике, в результате замедляется кредитование, растут кредитные ставки на межбанке, а после — и в коммерческих банках. Как рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, обратная сторона высокой ставки — замедление роста экономики.

Стоит отметить, что кредиты дорожают примерно на 70% от роста учетной ставки (и соответственно снижаются на 70% от снижения).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на полпроцента — с 17,5% до 17% годовых.

Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

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